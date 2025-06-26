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02:14, 26 июня 2025Мир

В Германии нашли причину заискивания Рютте перед Трампом

Spiegel: Заискивание Рютте на саммите НАТО смогло удержать Трампа от скандала
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: IMAGO / Global Look Press

Заискивание генерального секретаря НАТО Марка Рютте перед президентом США Дональдом Трампом вызвало удивление, однако эта тактика смогла удержать американского лидера от скандала. Такую причину подхалимства генсека нашло немецкое издание Der Spiegel.

«Холопство и подхалимаж, особенно со стороны Рютте, многим казались постыдными, но они возымели действие. Трамп воздержался от возникновения нового скандала», — указано в сообщение.

Утверждается, что Рютте сделал все возможное, чтобы Трамп представил, будто перед ним расстелили красную дорожку. Несмотря на то, что иногда происходящее доходило до абсурда, генсек альянса «сдал экзамен», изучив привычки главы Белого дома «как образцовый студент», пишет журнал.

Ранее сообщалось, что европейские чиновники остались недовольны «чрезмерным подхалимством» по отношению к Трампу. Речь идет, в частности, о Рютте, назвавшего американского лидера папочкой.

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