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00:34, 26 июня 2025Мир

Стало известно о недовольстве в Европе из-за отношения к Трампу на саммите НАТО

Politico: Европейские чиновники недовольны раболепием перед Трампом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Francis Chung / Pool via CNP / Global Look Press

Европейские чиновники недовольны «чрезмерным подхалимством» по отношению к президенту США Дональду Трампу на саммите НАТО. Об этом пишет издание Politico.

В статье отмечается, что речь идет, в частности, о высказывании генерального секретаря альянса Марка Рютте, который назвал американского лидера папочкой. «Люди очень смущены. Да, в целом саммит прошел успешно. Но подхалимство явно было чрезмерным», — приводит газета слова европейского чиновника, пожелавшего остаться неизвестным.

Ранее Трамп оценил атмосферу на саммите НАТО. По его словам, она была невероятной. Президент рассказал, что покидает саммит «другим человеком и с совершенно иными мыслями».

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