В Госдуме оценили включение в хоккейный Зал славы сбежавшего из СССР Могильного

Депутат Журова: Не стоит обращать внимание на отъезд Могильного из СССР ради НХЛ

Депутат Госдумы Светлана Журова оценила включение россиянина Александра Могильного в хоккейный Зал славы. Ее слова приводит РИА Новости.

Журова заявила, что не стоит обращать внимание на то, что Могильный уехал из СССР ради карьеры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). «У нас в России многое устроено так, в том числе и в православии — если человек покаялся, то его всегда прощают. Тем более что он никого не убил», — посчитала она.

О включении Могильного в Зал славы стало известно 25 июня. Могильный заявил, что счастлив быть частью такой великой организации, и поблагодарил как российских, так и товарищей по команде НХЛ.

Могильный выиграл Кубок Стэнли с «Нью-Джерси Девилс» в сезоне-1999/2000. Кроме того, он завоевал золото в составе сборной СССР на Олимпиаде в Калгари 1988 года и на чемпионате мира 1989-го.