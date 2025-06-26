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19:07, 26 июня 2025Спорт

В Госдуме оценили включение в хоккейный Зал славы сбежавшего из СССР Могильного

Депутат Журова: Не стоит обращать внимание на отъезд Могильного из СССР ради НХЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Депутат Госдумы Светлана Журова оценила включение россиянина Александра Могильного в хоккейный Зал славы. Ее слова приводит РИА Новости.

Журова заявила, что не стоит обращать внимание на то, что Могильный уехал из СССР ради карьеры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). «У нас в России многое устроено так, в том числе и в православии — если человек покаялся, то его всегда прощают. Тем более что он никого не убил», — посчитала она.

О включении Могильного в Зал славы стало известно 25 июня. Могильный заявил, что счастлив быть частью такой великой организации, и поблагодарил как российских, так и товарищей по команде НХЛ.

Могильный выиграл Кубок Стэнли с «Нью-Джерси Девилс» в сезоне-1999/2000. Кроме того, он завоевал золото в составе сборной СССР на Олимпиаде в Калгари 1988 года и на чемпионате мира 1989-го.

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