В Киеве СБУ стали массово проверять людей и здания

В центре Киева СБУ и Нацполиция стали массово проверять людей и здания

В центре Киева Служба безопасности Украины (СБУ) и Нацполиция стали массово проверять людей и здания. Об этом спецслужба сообщила в своем Telegram-канале.

Сотрудники ведомств проверяют офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов и заведения сферы общественного обслуживания. Сообщается, что проводятся контртеррористические меры. В СБУ предупредили, что во время проверок возможны ограничения прохода и проезда по улицам города, проверка документов граждан и осмотр автотранспорта.

«Кроме этого, при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа. Подчеркиваем, что в своей деятельности Служба безопасности придерживается принципа законности, конституционной неприкосновенности прав и свобод граждан», — заключили в СБУ.

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