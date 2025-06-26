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10:52, 26 июня 2025Бывший СССР

В Киеве СБУ стали массово проверять людей и здания

В центре Киева СБУ и Нацполиция стали массово проверять людей и здания
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В центре Киева Служба безопасности Украины (СБУ) и Нацполиция стали массово проверять людей и здания. Об этом спецслужба сообщила в своем Telegram-канале.

Сотрудники ведомств проверяют офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов и заведения сферы общественного обслуживания. Сообщается, что проводятся контртеррористические меры. В СБУ предупредили, что во время проверок возможны ограничения прохода и проезда по улицам города, проверка документов граждан и осмотр автотранспорта.

«Кроме этого, при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа. Подчеркиваем, что в своей деятельности Служба безопасности придерживается принципа законности, конституционной неприкосновенности прав и свобод граждан», — заключили в СБУ.

Ранее СБУ задержала харьковчанку, которая подорвала военных Вооруженных сил Украины скутером. 19-летняя девушка собрала взрывчатку по инструкции от анонимного куратора в Telegram.

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