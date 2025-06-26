В одной стране назвали пошлины Трампа вдвойне несправедливыми

Санчес: Пошлины Трампа против испанского экспорта вдвойне несправедливы

Пошлины президента США Дональда Трампа против испанского экспорта вдвойне несправедливы. Так охарактеризовал тарифы премьер-министр Испании Педро Санчес, его слова приводит Bloomberg.

В то время как торговый профицит многих других стран с США стал причиной тарифной политики Трампа, Испания имеет торговый дефицит с США и не заслуживает такого отношения.

«Европа и весь мир страдают от торговой войны, от тарифных мер, которые мы с самого начала считали — по крайней мере в Испании — несправедливыми и односторонними. В случае с Испанией они вдвойне несправедливы», — заявил Санчес журналистам в Брюсселе в четверг.

Испания стремится заключить торговое соглашение с Вашингтоном до того, как тарифы почти на весь экспорт в США вырастут до 50 процентов. Экономика Испании растет быстрее, чем экономики ее крупнейших партнеров. Согласно прогнозам Банка Испании и ЕЦБ, в этом году ВВП страны вырастет на 2,4 процента по сравнению с 0,9 процента в еврозоне.

В первом квартале 2025 года дефицит торгового баланса США вырос на 44,3 процента — до рекордных 450,2 миллиарда долларов. Как отмечают в Бюро экономического анализа, структуре Министерства торговли США, показатель достиг уровня 6 процентов от ВВП, что стало самым высоким значением с третьего квартала 2006 года вопреки мерам Трампа. По оценкам экономистов, пошлины Трампа, которые оказались значительно выше ожиданий, а также их быстрая приостановка поколебали статус доллара как безопасной гавани.