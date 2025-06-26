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04:52, 26 июня 2025Бывший СССР

В Раде высмеяли фото Ермака с Трампом и Рубио

Депутат Рады Дмитрук высмеял неудачное фото Ермака с Трампом и Рубио
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / Reuters

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак попытался продемонстрировать «успешность» встречи с американской стороной, опубликовав неудачное фото с госсекретарем США Марко Рубио и американским лидером Дональдом Трампом. Снимки высмеял депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.

Так, на одном из фото можно заметить, что у Рубио, пожимающего руку Ермаку, закрыты глаза, а Трамп сжал губы и смотрит на происходящее с недовольным выражением лица.

«Этот голубчик продолжает себя топить», — прокомментировал фотографии Дмитрук, сопроводив публикацию смеющимися эмодзи.

Ранее Дмитрук призвал Владимира Зеленского уйти с поста президента страны. Он объяснил, что Зеленский в своих видеообращениях дает украинцам обещания, которые не выполнил и никогда не сможет выполнить.

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