В России к большому сроку приговорили участника террористического сообщества

Суд приговорил бойца «Айдара» (признан в России террористической организацией и запрещен) Андрея Рыбака к 13 годам за участие в террористической организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.
Он признан виновным по статье 205.5 («Участие в террористическом сообществе») УК РФ.
Как установил суд, Рыбак разделял идеологию украинского национализма и русофобии, поэтому вступил в батальон «Айдар». Там по приказам командиров в течение четырех месяцев он удерживал позиции и вел наблюдение в Дружковке и на боевых позициях в районе Ивановского Донецкой народной республики. Также он принимал участие в боевых действиях против российских войск.
В ноябре 2024 года его взяли в плен, и он находился под стражей до вынесения приговора.
Суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме.
Ранее сообщалось, что разведчик террористической организации Украины обнаружился в российском городе.