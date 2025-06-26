В России к большому сроку приговорили участника террористического сообщества

Суд приговорил бойца «Айдара» к 13 годам за участие в террористической группе

Суд приговорил бойца «Айдара» (признан в России террористической организацией и запрещен) Андрея Рыбака к 13 годам за участие в террористической организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Он признан виновным по статье 205.5 («Участие в террористическом сообществе») УК РФ.

Как установил суд, Рыбак разделял идеологию украинского национализма и русофобии, поэтому вступил в батальон «Айдар». Там по приказам командиров в течение четырех месяцев он удерживал позиции и вел наблюдение в Дружковке и на боевых позициях в районе Ивановского Донецкой народной республики. Также он принимал участие в боевых действиях против российских войск.

В ноябре 2024 года его взяли в плен, и он находился под стражей до вынесения приговора.

Суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

Ранее сообщалось, что разведчик террористической организации Украины обнаружился в российском городе.