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09:10, 26 июня 2025Россия

В РПЦ прокомментировали изображение храма Василия Блаженного с полумесяцами вместо крестов

Митрополит Леонид о храме Василия Блаженного с полумесяцами: Как это понимать?
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Всему есть предел, однако российское общество и правоохранители его упустили, когда в сообществе «Московские мусульмане» появилось изображение храма Василия Блаженного с полумесяцами вместо крестов. Так сообщения об оскверняющем святыню изображении прокомментировал в Telegram митрополит Русской православной церкви Леонид (Горбачев).

По его словам, повелевший возвести храм после победы над Казанским ханством русский царь Иван Грозный переворачивается в гробу, когда наблюдает, как символ его триумфа превращается в знак поражения.

«И как это понимать!? (...) Органам правопорядка, надеюсь, все видно», — написал в блоге архиерей РПЦ.

О появлении изображения храма с полумесяцами вместо крестов стало известно днем ранее, 26 июня. В комментариях к картинке в сообществе «Московские мусульмане» россияне возмутились и увидели в этом жесте призыв к захвату христианских святынь.

ЖЗЛ
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