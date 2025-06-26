В Сербии предотвратили попытку силового свержения власти

Сотрудники МВД Сербии предотвратили попытку силового свержения власти

Сотрудники МВД Сербии задержали шесть человек, подозреваемых в подготовке насильственного свержения конституционного строя. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МВД государства.

Согласно информации следствия, задержанные встретились в отеле города Кралево — там они обсуждали план насильственной смены власти. Как утверждает МВД, они собирались совершить нападения на представителей государственных органов, предпринять попытки разоружения сотрудников полиции, ворваться в здания правительства, других госучреждений, а также в редакции Радио и телевидения Сербии, канала Happy и портала Informer, с использованием огнестрельного оружия.

У одного из подозреваемых во время обыска были найдены пистолет, магазин с семью патронами и коробка с 25 дополнительными патронами. У другого задержанного изъяли арбалет.

Ранее президент Сербии Александр Вучич рассказал, что протесты, которые прошли в Белграде и других городах весной 2025 года, нанесли ущерб стране из-за отъезда тысяч студентов.