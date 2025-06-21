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08:48, 21 июня 2025Мир

Вучич рассказал о последствиях протестов в Сербии

Вучич: Протесты нанесли ущерб Сербии из-за отъезда тысяч студентов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Протесты, которые прошли в Белграде и других городах весной 2025 года, нанесли ущерб Сербии из-за отъезда тысяч студентов. Об этом рассказал президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала TV Prva.

По словам политика, не менее нескольких тысяч студентов, которые принимали участие в протестах, уехали из Сербии в Словению, Хорватию, Австрию, Венгрию.

«Не забывайте, что их программа с самого начала и до сегодняшнего дня укладывается в несколько слов. В несколько слов, которые продвигали оппозиция и бывший режим», — посетовал президент.

Вучич возмутился тем, как протестующие восхищались, что своими действиями они нанесли ущерб Сербии. Политик считает, что нормальный человек никогда не будет ставить это себе в заслугу.

Ранее Александр Вучич заявил о предпринятой в ходе мартовских протестов в стране попытке цветной революции для насильственного свержения власти. Политик дал слово, что будет лично добиваться и настаивать на привлечении к ответственности всех, кто вводил общественность в заблуждение и лгал о применении звуковой пушки или других видов акустических устройств.

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