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14:02, 26 июня 2025Мир

В США определились с сокращением войск в Европе

Командующий Донахью: США не планируют сокращать военное присутствие в Европе
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: AP

У Вашингтона нет планов по сокращению численности американских войск в Европе. Об этом заявил командующий армией США в Европе и Африке Кристофер Донахью в интервью газете Stars and Stripes.

«Я не думаю, что расстановка наших сил в регионе хоть как-то изменится», — указал он.

По словам Донахью, численность войск на континенте останется прежней, «даже несмотря на то, что Пентагон выразил намерение перебросить больше сил в Индо-Тихоокеанский регион».

5 июня шеф Пентагона Пит Хегсет сообщил, что США намерены пересмотреть размещение своих сил по всему миру, в частности, в Индо-Тихоокеанском регионе.

Глава американского оборонного ведомства также заявил о «реальной угрозе» Китая в регионе, подчеркнув, что возможная попытка КНР вторгнуться на Тайвань приведет к разрушительным последствиям для региона и всего мира в целом. Хегсет пообещал поддержку союзникам и заверил, что Вашингтон не ищет конфликта с Пекином.

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