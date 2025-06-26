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07:49, 26 июня 2025Силовые структуры

Во ФСИН объяснили очереди адвокатов в российских СИЗО

ФСИН: Очереди адвокатов в СИЗО возникают из-за нехватки сотрудников и кабинетов
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

В российских регионах очереди адвокатов для посещения подследственных возникают чаще всего из-за нехватки сотрудников СИЗО. Об этом ТАСС сообщил замдиректора ФСИН России Сергей Щербаков.

По его данным, в первый квартал 2025 года некомплект состава в СИЗО Москвы и области составил 32 и 34 процента, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 47. «И это с учетом большой концентрации подозреваемых, обвиняемых и осужденных в отдельных СИЗО», — сказал Щербаков.

Также он отметил, что в СИЗО недостает кабинетов для встреч с подследственными — всего в российских изоляторах насчитывается 1671 кабинет, что составляет 23 процента от нормы. Увеличение числа кабинетов осложняется дороговизной или конструктивной невозможностью что-либо изменить в тех СИЗО, которые являются постройками прошлого века. Новые же СИЗО такую возможность имеют.

Ранее сообщалось, что в России расширился перечень заболеваний, запрещающий содержание под стражей.

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