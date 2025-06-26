Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:08, 26 июня 2025Бывший СССР

Военблогер раскрыл значение взятия под контроль села Шевченко в ДНР

Рожин рассказал о взятии российскими войсками «важнейшего узла логистики» ВСУ
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Александр Река / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль еще одно село в Донецкой народной республике (ДНР). О значении этого населенного пункта рассказал военблогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«Село Шевченко — важнейший узел обороны и логистики ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. «Ленты.ру») на южно-донецком направлении, заблаговременно подготовленный противником форпост перед Днепропетровской областью», — написал он.

По словам Рожина, в результате боевых действий российские войска зачистили порядка 400 зданий. За неделю штурмовых операций уничтожено до двух рот ВСУ.

Ранее Министерство обороны России сообщило о взятии под контроль военнослужащими группировки «Восток» села Шевченко в ДНР.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России знают путь, по которому ВСУ получают оружие. Это старый железнодорожный тоннель в горах. Почему его не уничтожили?

    У госпитализированного Боярского возникли осложнения после операции

    Резкое снижение ключевой ставки ЦБ в июле допустили

    Жившую на сгнившем матрасе и с червями на теле пенсионерку нашли в российском городе

    Сравнение Трампом ударов США по ядерным объектам Ирана с Хиросимой и Нагасаки объяснили

    Дефицит картофеля в Белоруссии связали с идеями Лукашенко

    Осужденный за миллионные махинации экс-глава российского района умер в колонии

    Maxar запустила службу непрерывного доступа к спутниковым разведданным

    Одна страна НАТО захотела ужесточить санкции против России и Белоруссии

    Раскрыто число вернувшихся в Россию с СВО бойцов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости