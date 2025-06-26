Военблогер раскрыл значение взятия под контроль села Шевченко в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль еще одно село в Донецкой народной республике (ДНР). О значении этого населенного пункта рассказал военблогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.
«Село Шевченко — важнейший узел обороны и логистики ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. «Ленты.ру») на южно-донецком направлении, заблаговременно подготовленный противником форпост перед Днепропетровской областью», — написал он.
По словам Рожина, в результате боевых действий российские войска зачистили порядка 400 зданий. За неделю штурмовых операций уничтожено до двух рот ВСУ.
Ранее Министерство обороны России сообщило о взятии под контроль военнослужащими группировки «Восток» села Шевченко в ДНР.