Военблогер раскрыл значение взятия под контроль села Шевченко в ДНР

Рожин рассказал о взятии российскими войсками «важнейшего узла логистики» ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль еще одно село в Донецкой народной республике (ДНР). О значении этого населенного пункта рассказал военблогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«Село Шевченко — важнейший узел обороны и логистики ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. «Ленты.ру») на южно-донецком направлении, заблаговременно подготовленный противником форпост перед Днепропетровской областью», — написал он.

По словам Рожина, в результате боевых действий российские войска зачистили порядка 400 зданий. За неделю штурмовых операций уничтожено до двух рот ВСУ.

Ранее Министерство обороны России сообщило о взятии под контроль военнослужащими группировки «Восток» села Шевченко в ДНР.