Военный эксперт высказался о шансах ВСУ на контрудар

Военный эксперт Глазунов: Ожидать перелома со стороны ВСУ не стоит

Ожидать перелома со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), перехода в наступление не стоит, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт Олег Глазунов. Он отметил, что ВСУ отступают не только в Сумской области, но и по всей линии фронта.

«ВСУ отступают по всей линии фронта, не только в Сумской области. И ожидать перелома с их стороны, что они пойдут в наступление, нанесут контрудар, не приходится, — считает военный эксперт. — Российские же военный медленно, неторопливо, но продвигаются».

По мнению Глазунова, Россия вынуждена будет взять контроль и над Сумской областью, чтобы обезопасить свои границы от возможных обстрелов со стороны противника.

«Вопрос брать или не брать Сумскую область закрыт. Нужно брать и делать ее нейтральной полосой, чтобы обезопасить границы. Получится такая полоса отчуждения», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Ранее Вооруженные силы России продвинулись в районе восьми населенных пунктов Сумской области Украины. Кроме того, бойцы подразделения вели бои на харьковском направлении, продвинувшись в районе шести населенных пунктов.

