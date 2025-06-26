Врач предупредила об опасности неправильной стирки купальника

Гинеколог Гомес: Неправильная стирка купальника приводит к инфекциям

Гинеколог Белен Гомес предупредила, что неправильная стирка купальника чревата возникновением половых инфекций. Ее слова приводит издание Okdiario.

Как отметила Гомес, нельзя после использования просто встряхнуть высохший купальник и надеть его снова. На ткани в любом случае останутся песок, соль и различные химикаты, которые опасны тем, что приводят к раздражению, натиранию, а иногда и к половым инфекциям, пояснила она.

По словам медика, не стоит стирать купальник вместе с другими вещами. Также она призвала отказаться от использования кондиционеров для белья, поскольку в их составе имеются вещества, которые раздражают интимную зону. В заключение врач добавила, что надевать купальник можно только после того, как он полностью высох, так как влажность способствует усиленному размножению патогенов.

Ранее ортопед Светлана Коршунова рассказала, как выбрать детский купальник. По ее словам, стоит отдавать предпочтение желтому и салатовому цветам, поскольку так ребенка всегда можно увидеть в воде.