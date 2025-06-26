Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:21, 26 июня 2025Бывший СССР

ВС России нанесли массированный удар по Харьковской области

ВС России нанесли массированный удар по Харькову, Изюму, Купянску и Балаклее
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

ВС России нанесли массированный удар по Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Удары были нанесены по Изюму, Балаклее, Золочеву, Купянску и другим населенным пунктам», — рассказал собеседник Telegram-канала.

Уточняется, что под ударом также оказался Харьков. Какие объекты были повреждены в результате ударов, неизвестно. Для атаки армия России применила беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Ранее стало известно, что российские военные нанесли массированный удар по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. При атаке использовались авиационные бомбы ФАБ-500 и ФАБ-1500.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп дал клятву странам НАТО относительно России. Что пообещал президент США?

    В Минобороны раскрыли подробности продвижения российских войск при создании буферной зоны

    Фон дер Ляйен оказалась под угрозой отставки

    Президент Финляндии оценил перспективу вступления Украины в НАТО

    Названа неожиданная опасность потребления холодных напитков

    Скабеева увидела в шутке Зеленского про Трампа тоску по «Кварталу 95»

    МВД прокомментировало взрыв в российском образовательном учреждении

    Доллар упал до многолетних минимумов

    Израиль уличили в ударах по Ирану боеприпасами с обедненным ураном

    Целого таракана возрастом 35 миллионов лет нашли в куске янтаря

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости