Выпуск легковушек в России просел

Производство легковушек в России сократилось на четыре процента в январе-мае

По итогам первых пяти месяцев 2025 года суммарные объемы выпуска новых легковых автомобилей в России просели на четыре процента в сравнении с тем же периодом 2024-го и упали до отметки 281 тысяча единиц. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на данные Росстата.

Стремительный спад был зафиксирован в мае. За последний месяц весны с отечественных конвейеров сошло в общей сложности 35 тысяч новых машин. Достигнутый результат оказался на 18,5 ниже, чем год назад. Подобную динамику эксперты связали в том числе с уходом сотрудников «АвтоВАЗа» в длительный корпоративный отпуск (с 1 по 11 мая).

Что касается других сегментов внутреннего авторынка, то выпуск грузовиков в январе-мае снизился на 20,1 процента год к году, до 58,5 тысячи единиц. За май падение составило 32 процента. В последний месяц весны в России произвели суммарно лишь 8,9 тысячи грузовых транспортных средств.

Ранее аналитическое агентство «Автостат» сообщало, что российскому авторынку не удалось закрепиться в пятерке крупнейших в Европе. По итогам мая РФ заняла в этом рейтинге шестую строчку, пропустив вперед Германию, Великобританию, Италию, Францию и Испанию. За последний весенний месяц в стране продали в общей сложности 91 218 новых легковушек. Снижение к апрельскому уровню составило 10,9 тысячи единиц.