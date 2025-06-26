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12:52, 26 июня 2025Наука и техника

Названы все способы обновить Windows 10 в октябре

Tom's Guide: Продлить поддержку Windows 10 можно будет платно или за бонусы
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Wachiwit / Shutterstock / Fotodom  

Журналисты издания Tom's Guide перечислили все возможные способы продолжать пользоваться Windows 10 после окончания поддержки в октябре. Материал доступен на сайте медиа.

Авторы портала напомнили, что 14 октября 2025 года Microsoft перестанет выпускать для операционной системы (ОС) регулярные обновления и патчи безопасности. Самым простым способом и дальше получать апдейты специалисты назвали участие в платной программе ESU, которая стоит 30 долларов (около 2,5 тысячи рублей) в год. Пока что подключиться к программе нельзя — вероятно, Microsoft откроет доступ позже.

Вторым способом остаться с обновлениями назвали участие в бонусной программе Microsoft Rewards — год бесплатных обновлений Windows 10 стоит 1000 баллов. Компания выдает их за различные достижения, причем накопить очки не очень сложно. Так, фирма дает 500 баллов на счет за установку приложения Bing на смартфон.

Третий способ — настройка резервного копирования Windows Backup. Microsoft будет и дальше поддерживать персональные компьютеры (ПК) с Windows 10, если пользователь сохранит свои данные в облачном сервисе OneDrive. Однако бесплатно компания дает загрузить в «облако» лишь 5 гигабайт данных.

В начале июня специалисты фирмы Statecounter заметили, что доля устаревшей операционной системы Windows 10 по всему миру внезапно увеличилась. Windows 10 с долей 53,19 процента все еще остается самой востребованной ОС в мире среди систем от Microsoft.

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