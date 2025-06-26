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14:00, 26 июня 2025Экономика

Жену известного композитора обвинили в мошенничестве

«МК»: На жену Укупника подали в суд за мошенничество с жильем
Александра Качан (Редактор)
Наталья Укупник

Наталья Укупник. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

На жену известного композитора Аркадия Укупника Наталью Укупник подали в суд, обвинив в попытке сдать непригодный для жилья дом. Об этом пишет Telegram-канал «МК: срочные новости».

В 2023 году Укупник сдала в аренду таунхаус и гараж. Арендатор оплатила первый и последний месяцы проживания, но была вынуждена съехать всего через месяц. По ее словам, в доме было слишком много поломок.

В исковом заявлении квартирантка указала, что на первом этаже были порваны сетки, а на втором и третьем они отсутствовали. Сиденье унитаза в одном из санузлов и плинтус оказались разбитыми, в спальне не открывалась дверь шкафа, электроплита частично не работала, в ванной обнаружилась протечка, также не включались некоторые светильники. Укупник пообещала устранить недостатки, но спустя две недели работы не начались. Арендатор решила съехать и потребовала у собственницы вернуть плату за последний месяц в размере 300 тысяч рублей. Та отказалась, и квартирантка подала иск.

Тверской суд встал на сторону собственницы, но в апелляционной инстанции Мосгорсуда решили, что права арендатор, и обязали Укупник вернуть депозит. Жена композитора попыталась обжаловать вердикт, но Второй кассационный суд оставил решение без изменений.

Ранее покупатели вилл на Бали обвинили телеведущую Ларису Гузееву в мошенничестве за рекламу недобросовестного застройщика. Шесть человек написали заявление в полицию.

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