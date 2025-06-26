Жители Приморья остались без света

В Приморье произошло массовое отключение электроэнергии

В нескольких городах Приморского края произошло массовое отключение электроэнергии. Об этом пишет Telegram-канал «ЧП Артем».

Аварийное отключение линии электропередачи 500 киловольт «Приморская ГРЭС — Хехцир 2» случилось днем в четверг, 26 июня после активации системной автоматики ограничения нагрузки. Причина пока неизвестна. Специалисты приступили к диагностике и восстановительным работам.

Ранее в Тульской области частично пропало электричество во время непогоды. Из-за мощного ветра света лишились жители Тулы, Новомосковска, а также Ясногорского, Веневского, Щекинского и Заокского районов.