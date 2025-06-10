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08:22, 10 июня 2025Экономика

В российском регионе пропал свет

В Тульской области отключили свет из-за погоды
Александра Качан (Редактор)

Фото: Globallookpress.com

В Тульской области частично пропало электричество из-за непогоды. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные правительства региона.

Света лишились жители Тулы, Новомосковска, а также Ясногорского, Веневского, Щекинского и Заокского районов. Проблемы с электроснабжением обусловлены мощным ветром, который бушует в области. Ремонт электросетей должны завершить днем вторника, 10 июня.

Порывы также повалили несколько деревьев и повредили кровли восьми многоквартирных зданий и двух частных домов. На фоне неблагоприятных условий власти увеличили число аварийных бригад в регионе.

Ранее в Юрьев-Польском районе Владимирской области ввели режим ЧС из-за грозы. Некоторые жители временно лишились электричества.

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