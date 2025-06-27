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09:47, 27 июня 2025Россия

Блендер взорвался в руках у беременной россиянки и обжег все ее тело

В Ставропольском крае блендер взорвался в руках у беременной, у нее ожоги тела
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетВзрыв в Москве

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Ставропольском крае блендер взорвался в руках у 23-летней беременной девушки из Георгиевска, в результате чего она получила ожоги всего тела. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, взрыв произошел, когда россиянка решила помыть блендер. Его нельзя было мыть под краном из-за зарядного блока на корпусе, из-за чего жительница Ставрополья обливала его горячей водой и обтирала. Прибор взорвался, когда на него попал кипяток.

Девушка получила ожоги всего тела, врачи сделали ей обезболивающий укол и доставили ее в больницу. Специалисты диагностировали у пострадавшей ожоги второй степени. После взрыва россиянка на весь день перестала чувствовать движения ребенка, однако впоследствии выяснилось, что с плодом все в порядке.

Ранее жительница Москвы попала в ожоговое отделение больницы после взрыва вейпа во рту. Устройство было неисправно, поэтому взорвалось во время использования. На россиянке моментально загорелась одежда, из-за чего она получила ожоги.

ЖЗЛ
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