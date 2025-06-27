Бобр и птицы устроили совместную фотосессию в российском заповеднике

Фотоловушка Рдейского заповедника запечатлела дружбу бобра и куликов

Фотоловушка Рдейского государственного природного заповедника в Новгородской области запечатлела дружбу бобра и куликов. Совместная фотосессия, устроенная грызуном и птицами, опубликована на странице учреждения «ВКонтакте».

Отмечается, что любопытные кадры встречи бобра с чернышами — одним из примерно полутора десятков видов куликов, населяющих заповедник — появились 29 мая. В этот день в кадр попали одновременно до пяти птиц, но на фоне зверька удалось сфотографироваться только двум.

По словам ученых, такое поведение чернышей необычно. «В отличие от большинства наших куликов черныш — скорее лесной житель, чем болотный, и он единственный из них гнездится не на земле, а на деревьях, чаще всего в старых прошлогодних гнездах дроздов», — говорится в публикации.

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