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09:25, 27 июня 2025Мир

Болгарские активисты сняли флаг Украины со здания мэрии

РИА Новости: Активисты в Болгарии сняли флаг Украины со здания мэрии Софии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Активисты Болгарской социалистической партии (БСП) сняли флаг Украины со здания мэрии Софии. Об этом рассказал депутат от БСП Иван Петков, передает РИА Новости.

«С момента введения санкций против России несколько муниципалитетов с правой политикой подняли украинский флаг. Но это изменится», — сказал он.

Петков поблагодарил принявших участие в акции однопартийцев и заявил, что она продемонстрировала подлинное желание болгарского общества. Он подчеркнул, что вскоре активисты его партии намерены организовать протест против вступления страны в еврозону.

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Ранее Совет Европейского союза (ЕС) на уровне министров финансов утвердил прием Болгарии в еврозону с 1 января 2026 года. Окончательное решение о переходе Болгарии на евро будет принято компромиссным решением на саммите ЕС 26 июня.

В конце мая в Болгарии прошли массовые протесты из-за перехода на евро. Протестующие были возмущены не только заменой болгарской валюты на единую европейскую, но и отсутствием референдума по этому вопросу. Жители различных городов страны выразили опасения, что переход на евро негативно отразится на экономике.

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