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17:04, 21 июня 2025Экономика

Болгарский политик посетил ПМЭФ и заявил о насильном втягивании его страны в еврозону

Болгарский политик Стоянов: ЕС насильно втягивает Болгарию в еврозону
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sergio Formoso / Getty Images

Европейский Союз (ЕС) пытается насильно втянуть Болгарию в еврозону из-за острой нехватки денег. Об этом заявил посетивший Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) болгарский политик Коста Стоянов, интервью с которым опубликовал журналист Чей Боуз.

«Европейский союз оказывает большое давление, чтобы Болгария была в еврозоне, потому что Евросоюз сейчас переживает кризис. Им нужны наши деньги», — отметил он.

Болгарский политик пояснил, что в случае вступления в еврозону непосредственно в экономику Европейского союза будет вложено более 20 миллиардов левов (более 10 миллиардов евро).

Стоянов добавил, что ЕС намеревается втянуть Болгарию в еврозону против воли народа страны. По его словам, более 80 процентов ее жителей выступают против отказа от местной валюты и перехода на евро.

20 июня сообщалось, что Совет ЕС на уровне министров финансов утвердил прием Болгарии в еврозону с 1 января 2026 года.

При этом в конце мая в стране прошли массовые протесты из-за планирующегося перехода на евро. Протестующие были возмущены не только заменой болгарской валюты на единую европейскую, но и отсутствием референдума по этому вопросу. Жители различных городов страны выразили опасения, что переход на евро негативно отразится на экономике.

До этого президент Болгарии Румен Радев предложил провести референдум по вопросу вступления страны в еврозону.

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