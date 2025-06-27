БПЛА пытались атаковать промышленное предприятие в российском регионе

Губернатор Федорищев: БПЛА пытались атаковать промпредприятие в Новокуйбышевске

Беспилотные летательные аппараты пытались атаковать промышленное предприятие в Самарской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Федорищев в Telegram-канале.

«Информирую вас о том, что сегодня рано утром была предпринята попытка атаки средствами БПЛА на промышленное предприятие в городе Новокуйбышевске», — сообщил глава региона.

По его словам, никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Других данных о ситуации Федорищев не привел.

Согласно информации Минобороны, за ночь над Самарской областью силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили один летательный аппарат. Всего над шестью регионами удалось перехватить 39 дронов, под удар попали Ростовская, Волгоградская, Брянская и Белгородская области, а также Крым.