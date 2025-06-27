Бывший футболист ЦСКА пожаловался на работу в «Газпроме»

Бывший футболист ЦСКА Ника Пилиев пожаловался на работу в «Газпроме»

Бывший футболист московского ЦСКА Ника Пилиев рассказал о том, кем работает после окончания карьеры. Его слова приводит Sport24.

Игрок отметил, что три года работает контролером газового хозяйства в компании «Газпром межрегионгаз». «Заключаем договора, поставляем газ, ведем учет. Если нужно поменять счетчик или поставить пломбу — вызывают нас. В первую же неделю хотел уволиться», — пожаловался игрок.

Пилиев добавил, что ему было сложно привыкнуть к обычной работе после футбольной карьеры, в которой от него требовалось лишь провести одну тренировку в день. «А тут надо выполнять требования начальства, соблюдать дедлайны», — отметил Пилиев.

Воспитанник московского «Локомотива» Пилиев выступал за ЦСКА с 2009 по 2013 год. Его последней командой стала «Кубань Холдинг», которую он покинул в 2022-м, завершив профессиональную карьеру.