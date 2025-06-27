Бывший солдат ВСУ рассказал об использовании БПЛА в качестве заградотрядов

Бывший солдат ВСУ: Украинские войска используют БПЛА в качестве заградотрядов

Вооруженные силы используют подразделения беспилотных летательных аппаратов в виде заградительных отрядов для желающих дезертировать или сдаться в плен украинских военных. Об этом рассказал перешедший на сторону России бывший солдат ВСУ с позывным Щука, передает РИА Новости.

«Вышестоящее руководство отправляло людей на смерть. Такая ситуация была даже у меня. Когда мы отходили, наши же дроны пытались нас забить», — рассказал Щука.

Он добавил, что БПЛА ВСУ начинают атаковать собственных солдат, если те пытаются отступить со своих позиций или сдаться в плен ВС России.

Ранее Щука рассказал, что российские военные вынуждены переучивать перешедших на свою сторону солдат ВСУ. По его словам, когда он вместе с сослуживцами поступил в отряд Пушкаря, российское командование оценило их навыки как нулевые. Он объяснил это тем, что в ВСУ им не дали нужной боевой подготовки, а вое