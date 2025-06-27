Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:46, 27 июня 2025Бывший СССР

Депутат Рады раскрыл цель встречи Зеленского и Трампа

Дубинский: Зеленский встретился с Трампом для признания легитимности
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом ради подтверждения своей легитимности. Об этом заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Очевидно, что встреча с Трампом Зеленскому была нужна не для разговоров о мире, а для очередного признания своей международной легитимности», — написал депутат.

По его словам, Зеленскому необходимо признания перед саммитом Евросоюза, на который украинский лидер делает ставки «после провала устремлений в НАТО».

Ранее покинувший Украину депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заметил противоречия в заявлениях президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа после их встречи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России со словами «вы что творите» заявили об отсутствии компенсаций участникам «Трубы»

    Несколько десятков евродепутатов поддержали отставку фон дер Ляйен

    В России заметили окончание гонки зарплат

    Россиянка уволила мужа с работы без его ведома

    Россиянка отправилась на экскурсию в Армении и оказалась в реанимации с онемевшей рукой

    Минобороны показало кадры уничтожения спрятавшихся в укрытиях бойцов ВСУ

    Раскрыта распространенная ошибка при чистке зубов

    Над центром Донецка заметили украинские беспилотники

    Мини-ракеты «Панцирь» применили в зоне СВО

    Болгарские активисты сняли флаг Украины со здания мэрии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости