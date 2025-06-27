Депутат Рады раскрыл цель встречи Зеленского и Трампа

Дубинский: Зеленский встретился с Трампом для признания легитимности

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом ради подтверждения своей легитимности. Об этом заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Очевидно, что встреча с Трампом Зеленскому была нужна не для разговоров о мире, а для очередного признания своей международной легитимности», — написал депутат.

По его словам, Зеленскому необходимо признания перед саммитом Евросоюза, на который украинский лидер делает ставки «после провала устремлений в НАТО».

Ранее покинувший Украину депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заметил противоречия в заявлениях президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа после их встречи.