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07:56, 27 июня 2025Бывший СССР

Экс-помощник Кучмы высказался насчет кровавого плана Зеленского

Соскин: Зеленский готов продолжать войну, пока у него не закончится население
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: IMAGO / www.imago-images.de / Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский готов продолжать войну до того момента, пока у него не закончится население. Такое мнение высказал экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«Сколько еще осталось? Миллионов 20 там на этой территории вместе с остатками младенцев. До последнего украинца», — посетовал политик.

В начале июня глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская сообщила, что все взрослое население Украины, включая женщин и граждан, достигших 18-летнего возраста, должно быть готово к мобилизации.

Ранее в Верховной Раде заявили, что решения Владимира Зеленского привели к утрате доверия к Киеву со стороны США. Украинский депутат назвал слова президента США Дональда Трампа о «диктаторе» и «комике» Зеленском итогом «большой дипломатической игры нашего вождя».

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