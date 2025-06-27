Соскин: Зеленский готов продолжать войну, пока у него не закончится население

Украинский лидер Владимир Зеленский готов продолжать войну до того момента, пока у него не закончится население. Такое мнение высказал экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«Сколько еще осталось? Миллионов 20 там на этой территории вместе с остатками младенцев. До последнего украинца», — посетовал политик.

В начале июня глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская сообщила, что все взрослое население Украины, включая женщин и граждан, достигших 18-летнего возраста, должно быть готово к мобилизации.

Ранее в Верховной Раде заявили, что решения Владимира Зеленского привели к утрате доверия к Киеву со стороны США. Украинский депутат назвал слова президента США Дональда Трампа о «диктаторе» и «комике» Зеленском итогом «большой дипломатической игры нашего вождя».