Фитнес-блогершу парализовало после укуса клеща

Блогерша из США Пален потеряла возможность ходить после укуса клеща

Фитнес-блогерша из США Мария Пален учится ходить заново после того, как редкое заболевание оставило ее частично парализованной. Ее историю опубликовало издание People.

Пален почувствовала себя плохо после укуса клеща — сначала начались небольшие боли, а в марте 2024 года она потеряла возможность ходить и похудела на 10 килограммов. «Почему мое тело меня подвело? Я всегда вела здоровый образ жизни. Быстро стало ясно, что это не то, что я могу исправить сбалансированной диетой или упражнениями», — рассказала она.

Блогерша сдала анализы, они показали, что клещ заразил ее бабезиозом — инфекцией, поражающей эритроциты и разрушающей иммунную систему организма. «Все было настолько плохо, что даже такие простые действия, как блокировка телефона или поворот руля автомобиля, стали чудовищно болезненными», — рассказывает она.

В октябре 2024 года после недолгого улучшения Пален снова парализовало, ее госпитализировали с лихорадкой. «Как только в больнице начали действовать обезболивающие, ноги начали неметь. Сначала левая, потом правая, пока онемение не добралось до самого пупка. Оказалось, что в моей спинномозговой жидкости было много белых кровяных телец. Что-то определенно атаковало мой спинной мозг, и даже сейчас врачи не могут точно определить, что именно», — добавила она.

Пален отметила, что пока врачи так и не смогли поставить ей диагноз и объяснить, почему ее организм отреагировал на инфекцию таким образом.

Ранее иммунолог Николай Крючков назвал неочевидную опасность клещей. Врач отметил, что они могут спровоцировать непереносимость мясных и молочных продуктов.