Ганчев заявил об объединении ВС России на харьковском фронте

Ганчев: Взятие под контроль Новой Кругляковки говорит об объединении ВС России

Освобождение Новый Кругляковки говорит об объединении Вооруженных сил (ВС) России на харьковском фронте и о том, что российские войска прокладывают дорогу в направлении Боровой, рассказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что Новая Кругляковка расположена на левом берегу реки Оскол, южнее Купянска. «Можем видеть, что наши ребята постепенно объединяют силы на этом участке фронта, прокладывая дорогу в направлении Боровой», — подчеркнул он.

Ганчев добавил, что сотрудники его администрации пока не имеют доступа в это село.

Ранее Минобороны России заявило о взятии под контроль харьковской Новой Кругляковки.