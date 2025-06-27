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21:12, 27 июня 2025Россия

Ганчев заявил об объединении ВС России на харьковском фронте

Ганчев: Взятие под контроль Новой Кругляковки говорит об объединении ВС России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Освобождение Новый Кругляковки говорит об объединении Вооруженных сил (ВС) России на харьковском фронте и о том, что российские войска прокладывают дорогу в направлении Боровой, рассказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что Новая Кругляковка расположена на левом берегу реки Оскол, южнее Купянска. «Можем видеть, что наши ребята постепенно объединяют силы на этом участке фронта, прокладывая дорогу в направлении Боровой», — подчеркнул он.

Ганчев добавил, что сотрудники его администрации пока не имеют доступа в это село.

Ранее Минобороны России заявило о взятии под контроль харьковской Новой Кругляковки.

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