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14:59, 27 июня 2025Силовые структуры

Главу известного волонтерского штаба заподозрили в мошенничестве

В Якутии задержали главу волонтерского штаба по делу о мошенничестве
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Якутии задержали главу волонтерского штаба Айыллаана Винокурова. Об этом сообщает РИА Новости.

По его данным, мужчину подозревают в мошенничестве. Другие подробности не уточняются.

Винокуров участвовал в сборе гуманитарной помощи для участников специальной военной операции (СВО) и координировал средства грантов республики.

Ранее в Белгородской области Надежда Россинская (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) из движения «Армия красоток» получила 22 года лишения свободы.

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