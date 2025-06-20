В России волонтер из движения «Армия красоток» получила срок за госизмену

В Белгородской области Надежда Россинская (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) из движения «Армия красоток» получила 22 года лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.
Она признана виновной по статьям 280.4 («Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства»), 205.1 («Содействие террористической деятельности, связанное с его финансированием») и 275 («Государственная измена») УК РФ.
Россинская была арестована 2 февраля 2024 года по подозрению в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Россинская состояла в добровольческой группе движения «Армия красоток» в одной из социальных сетей.
Второй окружной военный суд приговорил ее к 22 годам колонии общего режима, трем годам запрета администрирования сайтов и штрафу в размере 320 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что россиянка пойдет под суд за финансирование «Азова» (запрещенная в России террористическая организация).