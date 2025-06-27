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09:51, 27 июня 2025Ценности

Инстасамка опубликовала откровенное фото в бикини

Рэперша Инстасамка опубликовала откровенное фото в бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @instasamka

Российская рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, опубликовала новое откровенное фото. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 5,3 миллиона подписчиков.

24-летняя исполнительница разместила снимок, на котором предстала, лежа на гамаке в бикини. Упомянутый комплект состоял из крошечного бюстгальтера золотистого оттенка и плавок с асимметричным вырезом. При этом звезда продемонстрировала фигуру с многочисленными татуировками.

Ранее в июне Инстасамка в откровенном виде снялась в ванной. Рэперша позировала напротив окна, стоя под душем спиной к камере, без одежды.

Вот это да!
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