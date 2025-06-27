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18:57, 27 июня 2025Экономика

Лукашенко оценил российские автомобили

Лукашенко оценил российские автомобили словами «пока не Mercedes»
Вячеслав Агапов

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил российские автомобили словами «пока не Mercedes». Такую характеристику глава государства дал на Евразийском экономическом форуме в Минске, сообщает РИА Новости.

По словам Лукашенко, важно сохранять и развивать промышленное наследие СССР, которое «еще дышит на сегодняшний день». Россия приложила значительные усилия для возрождения своих производств после ухода западных компаний, которые традиционно находилось на высоком уровне в советское время, включая автомобилестроение.

«Возьмите "Ладу", "Москвич" — есть нормальные автомобили, ну может, пока не Mercedes, но хорошие автомобили», — резюмировал президент.

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) российский концерн «АвтоВАЗ» презентовал первый кроссовер бренда автомобиль Lada Azimut. Модель изготовили на платформе Vesta. Она оснащена модернизированными двигателями собственного производства 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиные силы, а также шестиступенчатой механической коробкой передач или вариатором. В «АвтоВАЗе» уверяют, что разработку автомобиля выполнили исключительно российские специалисты.

Автоэксперт Игорь Моржаретто считает, что новинка будет стоить около 1,5-2,5 миллиона рублей. За счет более низкой цены, полагает аналитик, Azimut может выиграть конкуренцию на внутреннем рынке у китайских кроссоверов.

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