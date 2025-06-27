Мать замученной до смерти трехлетней россиянки получила срок

Мать убитой трехлетней девочки из Адыгеи получила 13 лет колонии

В Адыгее суд приговорил к 13 годам лишения свободы женщину за истязание трехлетней дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Мать девочки признана виновной по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»), пунктам «г,д,е» части 2 статьи 117 («Истязание лица, находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью группой лиц»), статье 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»), части 1 статьи 159.2 («Мошенничество при получении выплат») УК РФ.

По данным следствия, жители Адыгейска в своем доме применяли физическую силу по отношению к малолетнему ребенку с 2 апреля по 30 мая. В результате их действий девочка получила травмы различной степени тяжести и не выжила. Известно, что ранее она содержалась в социальном учреждении, а в марте 2024 года вернулась к родителям.

Отца замученной до смерти девочки приговорили к трем годам и четырем месяцем лишения свободы в колонии общего режима.

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