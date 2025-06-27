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07:40, 27 июня 2025Россия

Мединский заявил о желании поговорить с генсеком НАТО об истории

Мединский выразил готовность к диалогу с Рютте об истории
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Мединский

Владимир Мединский. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Помощник российского главы Владимир Мединский выразил готовность к диалогу с генсеком НАТО Марком Рютте на тему Малороссии и Войска Запорожского. Об этом пишет ТАСС.

Он также подчеркнул, что разговор состоится, если в нем возникнет необходимость. Как считает сам Мединский, генсек альянса «узнает много нового», как и расскажет сам «об освоении голландским купечеством Индонезии».

Помощник президента добавил, что готов отправить Рютте учебник истории России за 6-й класс. Однако Мединский не видит в этом смысла, ведь генсек НАТО его не прочтет.

Ранее Мединский заявил, что Киев не принимает выгодные условия, как шведы в Северной войне. До этого помощник главы РФ говорил, что позиция украинской стороны на переговорах по урегулированию конфликта и ее неготовность к компромиссам приведут лишь к большим территориальным потерям для Киева.

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