Мединский выразил готовность к диалогу с Рютте об истории

Помощник российского главы Владимир Мединский выразил готовность к диалогу с генсеком НАТО Марком Рютте на тему Малороссии и Войска Запорожского. Об этом пишет ТАСС.

Он также подчеркнул, что разговор состоится, если в нем возникнет необходимость. Как считает сам Мединский, генсек альянса «узнает много нового», как и расскажет сам «об освоении голландским купечеством Индонезии».

Помощник президента добавил, что готов отправить Рютте учебник истории России за 6-й класс. Однако Мединский не видит в этом смысла, ведь генсек НАТО его не прочтет.

Ранее Мединский заявил, что Киев не принимает выгодные условия, как шведы в Северной войне. До этого помощник главы РФ говорил, что позиция украинской стороны на переговорах по урегулированию конфликта и ее неготовность к компромиссам приведут лишь к большим территориальным потерям для Киева.