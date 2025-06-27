Москвичам пообещали дожди и сильный ветер

Синоптик Цыганков: Циклон накроет Москву вечером в воскресенье

Циклон накроет Москву вечером в воскресенье, 29 июня. Об этом агентству «Москва» рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

Температура днем в субботу будет держаться на отметке от 20 до 22 градусов тепла. Днем в воскресенье температура воздуха поднимется до плюс 24 градусов Цельсия. Осадки ожидаются весь вечер воскресенья, а также ночью и днем в понедельник, 30 июня. Температура в первый день следующей недели понизится до плюс 17 градусов. Пасмурно будет до среды.

Ранее синоптики Гидрометцентра сообщили, что последние дни июня не принесут тепла в Центральную Россию. На западе и юго-западе Центрального округа сохранятся кратковременные дожди, местами с грозами. На остальной территории региона обойдется без существенных осадков.