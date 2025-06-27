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16:14, 27 июня 2025Экономика

Россиянам заявили о безнадежности ожидания тепла

Гидроментцентр: Тепло не придет в Центральную Россию в июне
Мария Черкасова

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Globallookpress.com

Последние дни июня не принесут тепла, которого на протяжении всего месяца безнадежно ожидали жители Центрального региона. Такой новостью поделились синоптики Росгидрометцентра.

В субботу, 28 июня, а также в ночь на субботу, 29 июня, на западе и юго-западе Центрального округа сохранится неустойчивая погода. Ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. На остальной территории региона подрастет атмосферное давление, поэтому существенных осадков не ожидается.

Днем в пятницу ожидается плюс от плюс 15 до плюс 22 градусов тепла. Днем в субботу на северо-западе округа пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Ночью в основном будет плюс 4-11 градусов Цельсия, на юго-западе региона — плюс 9-16 градусов. 29 июня температура воздуха вырастет на 1-3 градуса по сравнению с 28 июня.

Ранее жителей Центральной России предупредили о плохой погоде в июле. Пройдут дожди, в южных регионах на фоне засухи прогнозируется высокий риск возникновения пожаров. В столице погода в основном будет с переменной облачностью и осадками.

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