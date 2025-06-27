Москвичи захотели запрыгнуть в последний вагон

Москвичи захотели покататься на монорельсе в последний раз

Москвичи вышли провожать столичный монорельс, решив покататься в нем в последний раз, сообщает агентство «Москва» в Telegram-канале.

Монорельс закончит работу в субботу, 28 июня, затем на эстакаде откроют парк. Сегодня же «москвичи и гости столицы стараются запрыгнуть в последний вагон этого удивительного транспорта, так и не прижившегося в столице», комментируют журналисты.

Ранее москвичи проголосовали за создание парка на месте монорельса. Ожидается, что там будет зона с цветниками, аллеями, кафе, прогулочным маршрутом и беговой дорожкой свыше четырех километров. Несколько вагонов монорельса при этом сохранят, укрепят несущие конструкции и обновят инженерные коммуникации.