Московский монорельс собрались превратить в уникальный парк

В Москве предложили сделать на месте монорельса парк на высоте 6 метров

В Москве собрались превратить монорельс в уникальный для России высотный парк. С таким предложением обратились к жителям столицы на платформе «Активный гражданин», сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Жителям столицы предстоит проголосовать — оставить транспорт в нынешнем виде или создать на его месте первый в стране зеленый прогулочный парк на высоте шесть метров.

«Такой парк может появиться на эстакаде Московского монорельса. На высоте шести метров над землей предлагают сделать зону с цветниками, аллеями, кафе, прогулочным маршрутом и беговой дорожкой, свыше четырех километров», — говорится в сообщении. При этом несколько вагонов монорельса сохранят, укрепят несущие конструкции и обновят инженерные коммуникации.

Похожие решения уже используют в благоустройстве других мегаполисов мира — в том числе в южнокорейском Сеуле и австралийском Сиднее.

Ранее в центре Москвы собрались построить новый пешеходный мост. Переправу построят на Водоотводном канале. Она пройдет под Малым Каменным мостом и свяжет район стрелки острова Балчуг и Репинский сквер. Длина конструкции составит 170 метров, а ширина — не менее 5,4 метра.