Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:08, 27 июня 2025Забота о себе

Мужчина подал в суд на страховую компанию за отказ покрыть расходы на надувных кукол

Pulzo: В Колумбии мужчина выиграл суд у страховщиков по поводу надувных кукол
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Jason Lee / Reuters

В Колумбии мужчина подал в суд на страховую медицинскую организацию, которая отказалась покрыть расходы на надувных кукол, несмотря на наличие полиса. Об этом рассказало издание Pulzo.

Мужчина обратился в страховую компанию и заявил, что у него есть серьезные проблемы с самооценкой, из-за чего он купил двух надувных кукол. Он попросил покрыть расходы на покупку. Однако компанию этот аргумент не устроил, поэтому клиенту отказались выплачивать деньги.

Материалы по теме:
«Он разозлился, начал орать» Убивают, насилуют, травят собаками: с чем в России сталкиваются врачи, приезжая к пациентам?
«Он разозлился, начал орать»Убивают, насилуют, травят собаками: с чем в России сталкиваются врачи, приезжая к пациентам?
24 августа 2022
«Врач запуган и зажат» В России недовольные пациенты все чаще мстят медикам. Почему никто не может их защитить?
«Врач запуган и зажат»В России недовольные пациенты все чаще мстят медикам. Почему никто не может их защитить?
11 августа 2022
«Может начаться исход врачей» Почему российские медики боятся за свою свободу: Леонид Рошаль о новом «деле врачей»
«Может начаться исход врачей»Почему российские медики боятся за свою свободу: Леонид Рошаль о новом «деле врачей»
3 декабря 2021

Тогда мужчина подал в суд на организацию и выиграл его. Однако многие медицинские специалисты, в том числе директор клиники Сан-Луис Серхио Прада, заявили, что это злоупотребление системой здравоохранения. Они призвали обратить внимание на нехватку лекарств, невозможность вовремя попасть к врачу и другие приоритетные проблемы.

Ранее психолог Александр Кононов рассказал, почему мужчины не стремятся завести семью. По его словам, это связано со страхом перед ответственностью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы заплатили за это инфляцией». Путин раскрыл расходы России на оборону и объявил, что их планируют сократить

    Стало известно о штурме российской армией села в Харьковской области

    Украинец на мотоцикле выехал в Словакию и избежал силовой мобилизации

    Силовики начали жестко задерживать людей неславянской внешности в российском городе

    Военкоры показали кадры последствий удара «Искандерами» по заводу в Днепропетровске

    В российском регионе решили установить еще один памятник Сталину

    Стало известно о задержании армянского архиепископа Микаеля

    Кадыров заявил об уничтожении важного узла связи ВСУ на харьковском направлении

    На Западе после саммита НАТО рассказали о сбывшемся прогнозе Путина

    ВСУ использовали обмелевшие каналы в Херсонской области для атак беспилотников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости