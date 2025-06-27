Мужчина подал в суд на страховую компанию за отказ покрыть расходы на надувных кукол

Pulzo: В Колумбии мужчина выиграл суд у страховщиков по поводу надувных кукол

В Колумбии мужчина подал в суд на страховую медицинскую организацию, которая отказалась покрыть расходы на надувных кукол, несмотря на наличие полиса. Об этом рассказало издание Pulzo.

Мужчина обратился в страховую компанию и заявил, что у него есть серьезные проблемы с самооценкой, из-за чего он купил двух надувных кукол. Он попросил покрыть расходы на покупку. Однако компанию этот аргумент не устроил, поэтому клиенту отказались выплачивать деньги.

Тогда мужчина подал в суд на организацию и выиграл его. Однако многие медицинские специалисты, в том числе директор клиники Сан-Луис Серхио Прада, заявили, что это злоупотребление системой здравоохранения. Они призвали обратить внимание на нехватку лекарств, невозможность вовремя попасть к врачу и другие приоритетные проблемы.

Ранее психолог Александр Кононов рассказал, почему мужчины не стремятся завести семью. По его словам, это связано со страхом перед ответственностью.