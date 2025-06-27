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01:20, 27 июня 2025Бывший СССР

На Украине захотели приостановить выплаты по кредиту

Депутат Железняк: Украина хочет приостановить платежи по кредиту от Китая
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Украина захотела приостановить выплаты по кредиту Экспортно-импортному банку Китая. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Кабинет министров попросит раду предоставить ему право временно остановить платежи по этому кредиту, дата погашения которого приходится на 2030 год», — говорится в тексте опубликованного документа.

Уточняется, что с помощью отсрочки украинское правительство планирует добиться более мягких условий по погашению задолженности.

Ранее Украина допустила технический дефолт по части своих обязательств, отказавшись от выплаты майского платежа кредиторам в размере 665 миллионов долларов, который связан с госдолгом по так называемым ВВП-варрантам.

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