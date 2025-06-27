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23:39, 27 июня 2025Россия

Найден причастный к обману москвички на 32 миллиона рублей

В Волоколамске нашли причастного к обману москвички на 32 млн рублей афериста
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Полиция подмосковного Волоколамска нашла афериста, который причастен к обману женщины на 32 миллиона рублей в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, 20 июня в Волоколамске полицейские нашли причастного к обману женщины.

Вечером 31 марта в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что в Telegram ей поступило сообщение якобы от ее начальника, где говорилось, что с ней вскоре свяжется сотрудник ФСБ. Позже ей позвонил неизвестный мужчина и заявил, что с ее банковскими счетами возникли проблемы, поэтому все средства необходимо перевести на безопасный счет.

Ранее эксперт компании Edna Александр Дубровин в разговоре с «Лентой.ру» раскрыл эффективный способ оградить себя от посягательств мошенников.

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