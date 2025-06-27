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14:21, 27 июня 2025Россия

Названа причина происшествия с вертолетом Ми-8Т над российским регионом

Вертолет в Ми-8Т вынужденно сел в Тверской области из-за птицы в двигателе
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В двигатель гражданского вертолета Ми-8Т, совершившего вынужденную посадку в Тверской области, предварительно, попала птица. Причину происшествия назвала транспортная прокуратура региона в комментарии РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что пострадавших нет. Данные о повреждениях выясняется. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники прокуратуры.

О вынужденной посадке вертолета Ми-8Т в поле Тверской области стало известно днем 27 июня. Как выяснилось, воздушное судно вылетело из аэропорта Змеево в Смоленскую область. По неподтвержденной официально информации, на борту находились шесть человек.

Ранее в Саратовской области разбился самолет самолет малой авиации Ан-2. Пострадавшего пилота госпитализировали в тяжелом состоянии.

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