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23:39, 27 июня 2025Мир

Немецкий генерал сделал тревожащее Европу предсказание о российских войсках после СВО

Немецкий генерал Маис предсказал усиление российских войск за время СВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Главнокомандующий сухопутными войсками ФРГ Альфонс Маис сделал тревожащее Европу предсказание о российских войсках после окончания специальной военной операции (СВО) на Украине. На его слова обратила внимание газета Bild.

Генерал очень обеспокоен, подчеркнул автор статьи. «Тревожное предсказание генерала: "Я твердо убежден, что российские вооруженные силы выйдут из этого конфликта сильнее"», — цитирует его высказывание издание.

Маис считает, что Россия увеличивает численность Вооруженных сил и готовится к масштабному конфликту с Западом. Он задался вопросом, как Европа справится с этим, и обратил внимание на постоянные обсуждения и отсутствие решительных действий. «Пустыня горит, а мы спорим, снабдить нам пожарных дровами или все же ведрами с водой!» — возмутился офицер.

Ранее газета The Telegraph выразила мнение, что трудное положение Украины не изменится после саммита НАТО, прошедшего 24-25 июня в Гааге. В статье отмечается, что лидеры стран выступили с заявлениями о поддержке Киева, однако «облегчения не предвидится».

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