Необычная мимика премьера европейской страны озадачила пользователей сети

Пользователи X удивились необычной мимике итальянского премьера Мелони

Необычная мимика премьер-министра Италии Джорджи Мелони во время разговора с журналистами озадачила пользователей соцсетей. Комментарии опубликованы в соцсети X.

В видео Мелони часто оглядывается по сторонам, периодически вращает глазами и часто моргает. «Как вы объясните выражение лица итальянского премьер-министра Джорджи Мелони?», «Она выглядит как минимум странно», «Что происходит с премьер-министром Италии Джорджей Мелони?» — удивились пользователи X.

Некоторые комментаторы решили, что мимика итальянского премьера похожа на мимику людей, употребляющих наркотики. «Она под кайфом», «Правильный ответ — кокаин», «Она как будто сидит на чем-то», — высказались они.

Вместе с тем другие пользователи объяснили мимику Мелони характерной для многих итальянцев эмоциональностью и предположили, что политик могла нервничать или же была раздражена во время беседы с журналистами. Кроме того, в сети распространилась нарезка ролика, а полное видео доказывает, что Мелони демонстрировала необычную мимику лишь несколько раз за весь разговор.

«Это кучка отдельных моментов, собранных в одном видео, чтобы она выглядела странно», «Посмотрите всю 14-минутную пресс-конференцию. С ней все в порядке», — заверили комментаторы.

Ранее в СМИ была опубликована видеозапись, на которой Мелони закатывает глаза после слов президента Франции Эммануэля Макрона на полях саммита стран «Большой семерки» (G7). Что конкретно вызвало такую реакцию политика, не уточнялось.