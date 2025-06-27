Сербия добилась от США послабления в санкциях против «Газпрома»

Минфин США продлил отсрочку в санкциях для принадлежащей «Газпрому» сербской NIS

Компания «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), 56,14 процента акций которой принадлежат «Газпром нефти» и «Газпрому», добилась от Минфина США новой отсрочки в санкциях. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает РИА Новости.

Срок лицензии продлен до 29 июля. Это уже четвертое подряд продление, запрос на него NIS подала 20 июня, позднее его поддержали правительства Сербии и Венгрии.

Предыдущую отсрочку сроком на два месяца компания получила 26 апреля. Минэнерго республики отмечало, что надеются на понимание Вашингтона в этом вопросе.

NIS является одной из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний в Юго-Восточной Европе. Она занимается разведкой и добычей углеводородов, владеет нефтеперерабатывающим заводом и сетью АЗС, действующих также в Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии.

При этом доля Сербии в компании составляет только 29,87 процента акций. Президент республики Александр Вучич в начале января, еще до объявления о санкциях, предлагал выкупить пакет акций у России за 700 миллионов евро. К настоящему моменту переговоры, если они ведутся, не привели к положительному результату.

Для Белграда санкции против NIS стали бы серьезным ударом. Компания занимает более половины национального рынка и является единственным переработчиком нефти.