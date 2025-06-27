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09:48, 27 июня 2025Бывший СССР

Обвиняемый в коррупции украинский министр пришел в суд с отличным настроением

Вице-премьер Украины Чернышов пришел в суд в отличном настроении
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ivan Lyubysh-Kirdey / Reuters

Вице-премьер Украины и министр единства Алексей Чернышов пришел в суд по делу о коррупции в отличном настроении. Об этом сообщает «РБК-Украина» в своем Telegram.

Так он ответил на вопрос журналиста о проходящем заседании. «Министр сказал, что прибыл в зал суда в "прекрасном рабочем настроении"», — говорится в сообщении.

Чернышов также отказался комментировать сообщения СМИ о том, что готовится его отстранение от государственной должности.

22 июня Алексей Чернышов вернулся на Украину после своего пребывания в Австрии. Украинские СМИ называли его «сбежавшим», однако президент страны Владимир Зеленский заявлял, что он всего лишь находится в командировке. Позже Чернышов пришел по приезде к правоохранительным органам, «чтобы разобраться в ситуации».

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